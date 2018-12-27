Пропавший без вести в Джалилабаде 11-классник найден

Джалилабад. 27 декабря. REPORT.AZ/ Найден пропавший без вести в Джалилабадском районе 11-классник Орудж Атиф оглу Гусейнов.

Об этом муганскому бюро Report сообщил отец мальчика Атиф Гусейнов.

По его словам, мальчик найден полицейскими в Баку и сегодня будет передан семье.

Кроме того, за оказанную помощь от имени своей семьи и родственников Атиф Гусейнов также выразил признательность Информационному агентству Report.

Отметим, что 8 декабря житель Джалилабадского района Орудж Атиф оглу Гусейнов 2000 г.р. вышел из дома и больше не вернулся. По факту было обращено в правоохранительные органы.