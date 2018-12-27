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    Пропавший без вести в Джалилабаде 11-классник найден

    Джалилабад. 27 декабря. REPORT.AZ/ Найден пропавший без вести в Джалилабадском районе 11-классник Орудж Атиф оглу Гусейнов.  

    Об этом муганскому бюро Report сообщил отец мальчика Атиф Гусейнов. 

    По его словам, мальчик найден полицейскими в Баку и сегодня будет передан семье. 

    Кроме того, за оказанную помощь от имени своей семьи и родственников Атиф Гусейнов также выразил признательность Информационному агентству Report.

    Отметим, что 8 декабря житель Джалилабадского района Орудж Атиф оглу Гусейнов 2000 г.р. вышел из дома и больше не вернулся. По факту было обращено в правоохранительные органы. 

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