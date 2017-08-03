 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пропавшая без вести жительница Билясувара вернулась домой

    19-летняя жительница села Хырмандалы Зейналзаде Илаха Игбал гызы вышла из дома 25 июля

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Пропавшая без вести жительница Билясувара вернулась домой.

    Как сообщает Report, по словам дяди пропавшей без вести женщины Мугаддаса Иманова, Зейналзаде Илаха вернулась домой. Он поблагодарил Report за распространение информации о поиске женщины.

    Отметим, что 19-летняя жительница села Хырмандалы Зейналзаде Илаха Игбал гызы 25 июля вышла из дома и не вернулась. Однако 1 августа она позвонила домой и сообщила, что находится в Баку.

    Отметим, что уходя из дома, И. Зейналзаде забрала полуторагодовалого ребенка и свои документы.

    Женщина дала показания в Билясуварском районном отделении полиции.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi