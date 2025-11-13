Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях

    Происшествия
    • 13 ноября, 2025
    • 21:37
    Судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, агрессивной войны, геноцида, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других тяжких преступлениях, продолжилось 13 ноября.

    Как передает Report, заседание проходило в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья - Гюнель Самедова).

    Каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на понятный им язык и адвокаты для защиты.

    В заседании приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные представители и наследники, а также государственные обвинители.

    Судебное заседание продолжилось выступлением прокуроров с обвинительной речью.

    Prokurorlar hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşlarına cəza istəyiblər

