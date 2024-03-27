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Прокурор запросил для обвиняемых в заказном убийстве проректора 15 лет лишения свободы

Прокурор запросил для обвиняемых в заказном убийстве проректора 15 лет лишения свободы Прокурор запросил приговорить обвиняемых в убийстве бывшего проректора университета "Тефеккюр" Тариеля Ахмедова - ректора этого университета Мушфига Атакишиева, Даянета Гулиева и Самира Гулиева к 15 годам лишения свободы.
Происшествия
27 марта 2024 г. 17:46
Прокурор запросил для обвиняемых в заказном убийстве проректора 15 лет лишения свободы

Прокурор запросил приговорить обвиняемых в убийстве бывшего проректора университета "Тефеккюр" Тариеля Ахмедова - ректора этого университета Мушфига Атакишиева, Даянета Гулиева и Самира Гулиева к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева.

Следующее заседание суда назначено на 6 апреля.

Отметим, что согласно материалам следствия по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного убийства 16 сентября 2011 года проректора по вопросам науки и образования университета "Тефеккюр" Тариэля Ахмедова, в апреле 2023 года к следствию в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного был привлечен Даянат Гулиев. У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Мушфиг Атакишиев, занимавший на момент совершения преступления должность ректора указанного учебного заведения, опасаясь, что Т. Ахмедов окажет существенное влияние на его деловую репутацию и будет представлять опасность для его пребывания в должности ректора, заказал его убийство своему родственнику Даянату Гулиеву, который за денежное вознаграждение совершил уголовное преступление вместе со своим односельчанином Самиром Гулиевым.

Мушфиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) были привлечены по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 (умышленное убийство в корыстных целях) УК АР, в отношении первого решением суда избрана мера пресечения в виде отстранения от должности и арест, а в отношении второго - мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоProrektorun qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilənlərə 15 il həbs cəzası istənilib

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