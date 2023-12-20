Прокурор запросил для обвиняемого в госизмене 18 лет лишения свободы

Завершилось судебное расследование по делу обвиняемого в государственной измене Тарлана Аббасова.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Новруза Керимова с обвинительной речью выступил прокурор Эльмин Мирзоев.
Прокурор запросил приговорить Тарлана Аббасова к 18 годам лишения свободы.
Адвокат попросил время для подготовки выступления в защиту.
Окончательное заседание суда назначено на 18 января.
Отметим, что Тарлану Аббасову предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса.