Прокурор запросил 7 лет для обвиняемых в призывах против государства

Прокурор запросил 7 лет для обвиняемых в призывах против государства.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-председателя Гарадагского районного отделения Партии народного фронта Азербайджана Заура Аскерова и бывшего члена Бинагадинского отделения партии Гюндюза Мирзаева, арестованных по обвинению в антиконституционных призывах.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева государственный обвинитель потребовал 7 лет лишения свободы для каждого из обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 5 июня.

Отметим, что Заур Аскеров и Гюндюз Мирзаев были задержаны 7 марта. Им предъявлено обвинение по статье 281.2 Уголовного кодекса (открытые призывы против государства, совершенные повторно или группой лиц). Расследование проводилось Следственным управлением Генеральной прокуратуры.