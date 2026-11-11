Экономика Боснии и Герцеговины растет за счет внутреннего потребления

Экономический рост в Боснии и Герцеговине в 2026 году обеспечивается в основном за счет внутреннего потребления.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в отчете аналитиков Raiffeisen Bank.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 2,3%, а среднегодовая инфляция составит 4,7%.

Согласно отчету, в первом полугодии темпы роста реального ВВП в годовом выражении ускорились с 2,3% в первом квартале до 2,4% во втором. Частное потребление, ставшее основным источником экономического роста, увеличилось на 3% и составило 68,9% ВВП. Этому способствовали повышение средней заработной платы на 7%, рост кредитования домохозяйств на 13,4% и увеличение денежных переводов из-за рубежа на 7,5%.

При этом государственное потребление выросло на 2,1%, а инвестиции – лишь на 0,9%.

Внешняя торговля продолжила оказывать негативное влияние на экономический рост. В первом полугодии импорт увеличился на 1,6%, а экспорт – на 1,2%. В результате чистый экспорт замедлил рост ВВП на 0,8 процентного пункта.

На фоне спада промышленного производства в сфере услуг наблюдался рост. Так, производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 2,7%, а выработка электроэнергии – на 4,8%. В то же время объемы торговли выросли на 6,3%, сектор информационных технологий – на 4%, а гостиничный и ресторанный бизнес – на 7,6%.

В отчете также отмечается усиление инфляционного давления. В сентябре годовая инфляция достигла 6%. Наиболее заметно подорожало топливо – на 27,6%. Цены на электроэнергию и газ выросли на 14,3%, расходы на жилье – на 12,7%, а услуги водоснабжения – на 9,6%. При этом продукты питания подешевели на 0,1%. Средняя инфляция за первые девять месяцев года составила 4,8%.

В январе–сентябре промышленное производство сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стало снижение объемов производства в горнодобывающей промышленности на 16,7%.

Кроме того, дефицит внешней торговли страны за первые восемь месяцев года достиг 9,3 млрд конвертируемых марок (около 4,76 млрд евро), что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе–августе оборот розничной торговли вырос на 11,1%, а среднемесячная зарплата после уплаты налогов составила 1 685 конвертируемых марок (около 861,53 евро).

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост доходов населения, одновременное сокращение числа занятых и безработных указывает на демографические проблемы и уменьшение численности рабочей силы в стране.