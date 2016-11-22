Прокурор потребовал приговорить обвиняемых в присвоении 3,4 млн. долларов в общей сложности к 106 годам тюрьмы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Логмана Абдуллаева, Эмина Гасымова, Руслана Гаджиева, Парвиза Рзаева, Фархада Тагиева, Гярая Абдуллаева и Турала Гасымова, обвиняемых в присвоении путем мошенничества 3,4 млн. долларов, принадлежащих жителю Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Л.Абдуллаева к лишению свободы сроком на 18 лет, Э.Гасымова, Р.Гаджиева, П.Рзаева и Ф.Тагиева - каждого к 16-ти годам, Г.Абдуллаева - к 14-ти, Т.Гасымова - к 10 годам.

Очередное заседание суда назначено на 25 ноября.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн. 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было доказано, что 1 мая в 23:00 жители города Баку Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и Турал Гасымов в поселке Гала Хазарского района преградили дорогу автомобилю потерпевшего, привели его в квартиру в Хатаинском районе и забрали из сейфа потерпевшего крупную сумму денег под предлогом расследования.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.