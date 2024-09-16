О нас

Прокурор потребовал 9 лет лишения свободы для экс-депутата Назима Бейдемирли

Прокурор потребовал 9 лет лишения свободы для экс-депутата Назима Бейдемирли В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.
Происшествия
16 сентября 2024 г. 18:01
Прокурор потребовал 9 лет лишения свободы для экс-депутата Назима Бейдемирли

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает Report, следствие по делу было завершено.

Прокурор потребовал приговорить экс-депутата к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что Назим Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. По версии обвинения, Бейдемирли, угрожая распространением компрометирующих видеозаписей, вымогал у некоего гражданина 50 тыс. манатов. Несмотря на то, что в июне прошлого года потерпевший передал экс-депутату 10 тыс. манатов, он продолжил его шантажировать, требуя выплаты оставшейся суммы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prokuror sabiq deputat Nazim Bəydəmirliyə 9 il həbs cəzası istəyib

Самое важное

Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 18:39
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi