Прокурор попросил приговорить экс-главу Нефтчалы к 10 годам колонии

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ района Вургуна Акбарова, начальника отдела а

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ района Вургуна Акбарова, начальника отдела архитектуры и строительства Вугара Нагиева, начальника районного отдела образования Аждара Керимова, начальника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главного врача центральной районной больницы Тельмана Захидова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева было объявлено о завершении судебного расследования.

Затем выступил государственный обвинитель, который запросил для И. Велиева 10 лет лишения свободы.

Процесс продолжается.