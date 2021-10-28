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Прокурор попросил приговорить экс-главу Нефтчалы к 10 годам колонии

Прокурор попросил приговорить экс-главу Нефтчалы к 10 годам колонии Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ района Вургуна Акбарова, начальника отдела а
Происшествия
28 октября 2021 г. 14:54
Прокурор попросил приговорить экс-главу Нефтчалы к 10 годам колонии
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Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, бывшего первого заместителя главы ИВ района Вургуна Акбарова, начальника отдела архитектуры и строительства Вугара Нагиева, начальника районного отдела образования Аждара Керимова, начальника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анара Джафарова, главного врача центральной районной больницы Тельмана Захидова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева было объявлено о завершении судебного расследования.

Затем выступил государственный обвинитель, который запросил для И. Велиева 10 лет лишения свободы.

Процесс продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror Neftçalanın sabiq icra başçısına və müavinlərinə cəza istəyib

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