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На суде по делу экс-главы Нефтчалинского района допрошены сотрудники Центра DOST

На суде по делу экс-главы Нефтчалинского района допрошены сотрудники Центра DOST Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова,
Происшествия
1 октября 2021 г. 17:45
На суде по делу экс-главы Нефтчалинского района допрошены сотрудники Центра DOST

Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, главврача Центральной районной больницы Тельмана Захидова и других должностных лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева в качестве свидетелей дали показания сотрудники Центра DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения).

Очередной процесс назначен на 7 октября.

Напомним, что по указанию судьи Низами Гулиева судебные заседания экс-главы Исполнительной власти проводятся в закрытом для журналистов режиме.

Исмаил Велиев и другие должностные лица были арестованы в феврале прошлого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.

По информации СГБ, на основании сведений о допущении многочисленных преступных действий, наносящих большой урон правам граждан, интересам общества и государства, в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района начались комплексные расследования.

Согласно собранным материалам, выявились обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти района Исмаил Велиев, регулярно злоупотреблявший должностными полномочиями, под различными предлогами требовал денежные средства от руководителей учреждений здравоохранения, образования и других учреждений.

В то же время были выявлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также посредством первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других должностных лиц, находившихся в его подчинении, под различными предлогами требовал денежные средства от лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В отношении И.Велиева возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2, 308.1, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 313 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalanın sabiq icra başçısının məhkəməsində DOST İş Mərkəzinin işçiləri dindirilib

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