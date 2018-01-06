Прокурор подал протест на приговор в отношении совершивших разбой посредством соцсетей

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Гособвинитель подал апелляционную жалобу и апелляционный протест на приговор в отношении Исмаила Мейбуллаева, Рагима Рагимова, Эльнура Балакишиева, Ракифа Халилова, Асимана Мамедова и Арифы Мусаевой, обвиняемых в совершении в Баку разбоя посредством соцсетей.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 8 января.

Отметим, что названные лица посредством социальных сетей пригласили молодых людей в бакинское кафе и заставили оплатить большой счет.

После обращения граждан в мае прошлого года в следственном управлении Сабаильского РУП было возбуждено уголовное дело. В результате следственных операций были задержаны житель Сальняского района ранее судимый Р. Халилов 1984 г.р., житель Баку И. Мейбуллаев 1978 г.р., житель Евлахского района Р. Рагимов 1986 г.р., житель Баку Э. Балакишиев 1988 г.р., житель Нахчыванской АР А. Мамедов 1989 г.р. и не достигшая совершеннолетия жительница Сальянского района А. Мусаева 2000 г.р. В отношении А. Мусаевой было принято решение о передаче под полицейский надзор, остальные были арестованы.

На подготовительном заседании суда, взяв за основание отсутствие на предыдущем процессе А. Мусаевой, в отношении нее было принято решение о заключении под стражу. Она была арестована в зале суда.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Мейбуллаев был приговорен к 10,5 лет лишения свободы, Р.Рагимов – 10,5 лет, Э.Балакишиев – 10 лет и 3 месяца, Р.Халилов – 14 лет, А.Мамедов – 10,5 лет. А.Мусаева наказана условно и была отпущена в зале суда.