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Прокурор сообщил на суде о пропаже средств "Азерхалча" в размере 3,4 млн манатов

Прокурор сообщил на суде о пропаже средств "Азерхалча" в размере 3,4 млн манатов В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова, скончавшегося во время отбывания домашнего ареста.
Происшествия
15 декабря 2021 г. 14:30
Прокурор сообщил на суде о пропаже средств Азерхалча в размере 3,4 млн манатов
Report
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В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова, скончавшегося во время отбывания домашнего ареста.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева был допрошен свидетель по делу Дурасан Рзаев.

Он отметил, что на его имя была оформлена компания и осуществлялись денежные переводы. По его словам, он ничего не знал об этом.

Работавший складчиком в "Азерхалча" Эмин Халилов в своих показаниях отметил, что занимался документооборотом в ведомстве.

На процессе был допрошен также Афер Солтанов, работавший на предприятии "Азерхалча" в Сумгайыте и в цехе по переработке ковров в Исмаиллы. Он сказал, что давал указания работникам в соответствии с требованиями заказчиков. По словам свидетеля, он не видел серьезных недочетов в работе компании.

В ходе судебного заседания сторона гособвинения сообщила о пропаже средств компании на сумму 3 млн 452 тыс. манатов. Свидетели заявили, что им ничего неизвестно об этом.

Очередной процесс назначен на 17 декабря.

Напомним, В.Мурадов скончался 4 ноября от онкологического заболевания.

В результате расследования, проведенного на основе материалов, поступивших в Генпрокуратуру в связи с незаконными действиями В.Мурадова, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət ittihamçısı: "Azərxalça"da 3 milyon 452 min manat yoxa çıxıb"

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