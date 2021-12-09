Процесс по делу "Азерхалча" - выявляются новые факты

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении находившегося под домашним арестом бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча", покойного Видади Мурадова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении находившегося под домашним арестом бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча", покойного Видади Мурадова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетеля дал показания директор ООО "Азерильме" Хагани Талыбов.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Х.Талыбов до назначения директором работал в компании разносчиком чая: "Я не был родственником покойного Видади Мурадова, но у нас были очень хорошие отношения. Он помог мне стать директором. Сын Видади Мурадова, Айдын Мурадов, мой заместитель. У меня нет высшего образования, только среднее. Я продолжаю работать директором".

Затем свидетельские показания дал исполнительный директор одной из частных компаний Яшар Алекперов. Он сообщил, что они провели ремонтные работы в доме В.Мурадова, расположенном на ул.Гасана Алиева, на что было потрачено более 800 тыс. манатов.

Очередной процесс назначен на 15 декабря.

В.Мурадов скончался 4 ноября от онкологического заболевания.

В результате расследования, проведенного на основе материалов, поступивших в связи с незаконными действиями В.Мурадова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что ООО "Азерильме", учредителем и фактическим руководителем которого являлся Видади Мурадов во время работы на указанной должности, сдавало административное здание, расположенное на территории города Баку, в аренду ОАО "Азерхалча" по стоимости, превышающей рыночные цены; денежные средства, принадлежащие ОАО "Азерхалча", были переведены на банковские счета отдельных юридических лиц путем заключения формального договора с целью их дальнейшего обналичивания. Кроме того, были установлены факты по необоснованному завышению объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, строительство которых осуществлялось на территории страны; осуществлению более дешевых и некачественных работ и совершению других незаконных методов хищения путем присвоения и растраты вверенных Мурадову денежных средств на общую сумму 21 млн 673 тыс. манатов. Также выявлены подозрения в умышленном уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере на общую сумму 640 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову было предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству по решению суда был обеспечен арест жилых и нежилых помещений на общую сумму 30 млн 587 тыс. манатов, а также акций и активов ООО "Азерильме" на имена обвиняемого В. Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.