Прокурор Масаллинского района освобожден от должности

© Report https://report.az/storage/news/2b481cd3c4c88de394ec9bec91e17a41/6e826968-a4a0-414f-acb4-77bcbe2ac69f_292.jpg

Приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева прокурор Масаллинского района Аллахверди Новрузов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время согласно приказу, за плодотворную деятельность в органах прокуратуры А.Новрузов был награжден "Почетной грамотой прокуратуры Азербайджана".