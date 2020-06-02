Прокурор Масаллинского района освобожден от должности

Приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева прокурор Масаллинского района Аллахверди Новрузов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".
Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов сообщил на своей странице в Facebook.
В то же время согласно приказу, за плодотворную деятельность в органах прокуратуры А.Новрузов был награжден "Почетной грамотой прокуратуры Азербайджана".