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Прокурор Масаллинского района освобожден от должности

Прокурор Масаллинского района освобожден от должности

© Report

Приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева прокурор Масаллинского района Аллахверди Новрузов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время согласно приказу, за плодотворную деятельность в органах прокуратуры А.Новрузов был награжден "Почетной грамотой прокуратуры Азербайджана".

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