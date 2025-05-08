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Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью

Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью
Происшествия
8 мая 2025 г. 10:33
Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью

Органы прокуратуры выполняют свои профессиональные обязанности по борьбе с преступностью на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор города Баку Эльшан Аббасов на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Прокуратуры города Баку.

По его словам, в органах прокуратуры приоритетом является удовлетворенность граждан, и новые здания, улучшение инфраструктуры также поднимают их профессиональную деятельность на высокий уровень.

"Верю, что современные условия нового корпуса будут способствовать еще более эффективной и продуктивной деятельности Бакинской городской прокуратуры", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı şəhər prokuroru: Prokurorluq orqanları cinayətkarlara qarşı mübarizəni yüksək səviyyədə aparır

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