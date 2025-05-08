Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью

Прокурор города Баку: Органы прокуратуры Азербайджана успешно борются с преступностью

Органы прокуратуры выполняют свои профессиональные обязанности по борьбе с преступностью на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор города Баку Эльшан Аббасов на мероприятии, приуроченном ко 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и открытию нового корпуса административного здания Прокуратуры города Баку.

По его словам, в органах прокуратуры приоритетом является удовлетворенность граждан, и новые здания, улучшение инфраструктуры также поднимают их профессиональную деятельность на высокий уровень.

"Верю, что современные условия нового корпуса будут способствовать еще более эффективной и продуктивной деятельности Бакинской городской прокуратуры", - сказал он.