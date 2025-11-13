Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

Судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Армении в Бакинском Военном суде продолжился обвинительной речью прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Как сообщает Report, на заседании была оглашена часть выступления, касающаяся юридической оценки действий обвиняемых по предъявленным им статьям.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, заявил, что резолюции 822, 853, 874 и 884 Совета безопасности ООН подтвердили факт оккупации суверенных территорий Азербайджана в результате военной агрессии Армении, тем самым подтверждая, что Армения вела агрессивную войну против Азербайджана.

В обвинительной речи было указано, что агрессивная война со стороны Армении против Азербайджана фактически не прекращалась даже в период отсутствия активных военных действий.

В ходе агрессивной войны с неоднократными нарушениями режима прекращения огня объектами нападения становились члены законно действующих на территории Азербайджана вооруженных сил, гражданские лица, их имущество, гражданские государственные объекты, религиозные, образовательные, научные, медицинские объекты, места расположения больных и раненых, а также объекты важного стратегического значения, в том числе нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Также было отмечено, что систематический характер пыток и их широкое географическое распространение доказывают, что применение истязаний отражает политику Армении.

Было подчеркнуто, что Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям рассматривает "перемещение оккупирующим государством части своих граждан на оккупированную территорию" как преступление. Отмечено, что в ходе судебного следствия обвиняемые Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян в своих показаниях подтвердили факт переселения населения из Армении в оккупированные регионы Азербайджана, особенно в Лачынский район. В то же время эти факты были подтверждены исследованными в ходе судебного следствия письмами, информацией из армянских источников и данными, имеющимися в интернет-информационных ресурсах.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.