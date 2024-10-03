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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Тертера в больнице

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Тертера в больнице Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело по факту смерти местного жителя в больнице.
Происшествия
3 октября 2024 г. 16:07
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Тертера в больнице

Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело по факту смерти местного жителя в больнице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 2 октября в полицию поступила информация о том, что в Тертерской районной больнице от полученных травм скончался Яшар Надир оглу Абдуллаев (1974 г.р.).

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Ингилаб Алескер оглу Гаибов (1994 г.р.). Отмечается, что 27 сентября между погибшим и Ингилабом Гаибовым произошла ссора, в ходе которой последний нанес удар потерпевшему, причинив травму, впоследствии повлекшую его смерть.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə xəstəxanada ölüm faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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