Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти жителя Тертера в больнице

Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело по факту смерти местного жителя в больнице.

Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело по факту смерти местного жителя в больнице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 2 октября в полицию поступила информация о том, что в Тертерской районной больнице от полученных травм скончался Яшар Надир оглу Абдуллаев (1974 г.р.).

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Ингилаб Алескер оглу Гаибов (1994 г.р.). Отмечается, что 27 сентября между погибшим и Ингилабом Гаибовым произошла ссора, в ходе которой последний нанес удар потерпевшему, причинив травму, впоследствии повлекшую его смерть.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.