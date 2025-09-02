    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в поселке Сарай

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 16:04
    Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в поселке Сарай

    По факту умышленного убийства женщины в поселке Сарай возбуждено уголовное дело.

    Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

    В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Первиз Меликов (1967 г.р.) нанес смертельные ножевые ранения жене своего брата, Амине Меликовой (1972 г.р.)..

    По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Меликов задержан в качестве подозреваемого по делу.

    Предварительное следствие продолжается.

    Абшерон убийство уголовное дело прокуратура
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sarayda 53 yaşlı qadının öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Последние новости

    17:00

    Си Цзиньпин: Применение силы - неверный способ разрешения разногласий

    Другие страны
    16:57

    В Лачынском аэропорту появится пункт пропуска через государственную границу

    Инфраструктура
    16:51

    Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях

    Индивидуальные
    16:51

    Пресс-секретарь ЕС: Из-за сбоя GPS болгарские службы посадили самолет фон дер Ляйен альтернативным способом

    Другие страны
    16:44

    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:42

    Азербайджанская велогонщица: Рада исторической победе в Турции

    Индивидуальные
    16:28

    "Ханкенди" продлил контракт с турецким главным тренером

    Футбол
    16:27

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Другие страны
    16:21

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей