Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в поселке Сарай

По факту умышленного убийства женщины в поселке Сарай возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Первиз Меликов (1967 г.р.) нанес смертельные ножевые ранения жене своего брата, Амине Меликовой (1972 г.р.)..

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Меликов задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное следствие продолжается.