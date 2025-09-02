Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве в поселке Сарай
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 16:04
По факту умышленного убийства женщины в поселке Сарай возбуждено уголовное дело.
Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.
В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что Первиз Меликов (1967 г.р.) нанес смертельные ножевые ранения жене своего брата, Амине Меликовой (1972 г.р.)..
По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Меликов задержан в качестве подозреваемого по делу.
Предварительное следствие продолжается.
