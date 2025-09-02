Sarayda 53 yaşlı qadının öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 15:39
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsi ərazisində qəsdən adam öldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bu barədə "Report"a Abşeron rayon prokurorluğundan məlumat verilib.
Araşdırma zamanı 1967-ci il təvəllüdlü Pərviz Məlikovun qardaşı arvadı 1972-ci il təvəllüdlü Əminə Məlikovaya bıçaqla xəsarət yetirərək sonuncunu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Pərviz Məlikov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam etdirilir.
