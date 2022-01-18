Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое

18 января в районную прокуратуру поступила информация о том, что Вугар Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине недалеко от села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

18 января в районную прокуратуру поступила информация о том, что Вугар Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине недалеко от села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщили Report в прокуратуре Геранбойского района, ведомство осмотрела место происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу и провела другие процессуальные действия.

Следствием установлено, что Вугар Мамедов при выполнении сельскохозяйственных работ подорвался на мине, в результате чего у него была ампутирована левая нога.

Прокуратура Геранбойского района проводит проверку по данному факту.