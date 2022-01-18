О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое

Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое 18 января в районную прокуратуру поступила информация о том, что Вугар Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине недалеко от села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.
Происшествия
18 января 2022 г. 21:57
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое

18 января в районную прокуратуру поступила информация о том, что Вугар Мамедов, 1996 года рождения, подорвался на противопехотной мине недалеко от села Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщили Report в прокуратуре Геранбойского района, ведомство осмотрела место происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу и провела другие процессуальные действия.

Следствием установлено, что Вугар Мамедов при выполнении сельскохозяйственных работ подорвался на мине, в результате чего у него была ампутирована левая нога.

Прокуратура Геранбойского района проводит проверку по данному факту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: Goranboy sakininin minaya düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Другие новости из категории

В Гяндже совершен наезд на 38-летнего пешехода
В Гяндже совершен наезд на 38-летнего пешехода
18 января 2022 г. 22:23
В Джалилабаде автомобиль сбил 10-летнюю девочку
В Джалилабаде автомобиль сбил 10-летнюю девочку
18 января 2022 г. 22:05
В Геранбое мирный житель подорвался на мине
В Геранбое мирный житель подорвался на мине
18 января 2022 г. 21:26
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений
В Азербайджане в прошлом году зарегистрировано свыше 31 тыс. преступлений
18 января 2022 г. 18:26
В Ходжавенде у сотрудника строительной компании нашли наркотики
В Ходжавенде у сотрудника строительной компании нашли наркотики
18 января 2022 г. 16:31
В Азербайджане зарегистрировано почти 70 тысяч смертей
В Азербайджане зарегистрировано почти 70 тысяч смертей
18 января 2022 г. 15:28
ANAMA: В Агдаме от мин очищены 780 гектаров территории
ANAMA: В Агдаме от мин очищены 780 гектаров территории
18 января 2022 г. 12:09
В Шушинском районе обнаружено 1,6 тыс. мин и боеприпасов
В Шушинском районе обнаружено 1,6 тыс. мин и боеприпасов
18 января 2022 г. 11:56
В Баку задержана шантажирующая гражданку гадалка
В Баку задержана шантажирующая гражданку "гадалка"
18 января 2022 г. 10:57
В Баку пропала 17-летняя девушка
В Баку пропала 17-летняя девушка
18 января 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi