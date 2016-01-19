Прокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее сына в Баку

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гаджи Мамедова, дом 4, квартира 8.

Об этом Report сообщили в Наримановской районной прокуратуре.

Согласно информации, были убиты Жанна Магеррамова 1949 г.р. и ее сын Александр Магеррамов 1982 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 (убийство двух или более лиц). Пока мотивы преступления не известны.

Отметим, что тела обнаружили сотрудники МЧС.