Прокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее сына в Баку

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гаджи Мамедова, дом 4, квартира 8.
Об этом Report сообщили в Наримановской районной прокуратуре.
Согласно информации, были убиты Жанна Магеррамова 1949 г.р. и ее сын Александр Магеррамов 1982 г.р.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 (убийство двух или более лиц). Пока мотивы преступления не известны.
Отметим, что тела обнаружили сотрудники МЧС.
News DepartmentАвтор новости
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