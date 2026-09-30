Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Прокуратура расследует отравление 11 человек на мероприятии в Джалилабаде

    Происшествия
    • 30 сентября, 2026
    • 13:12
    Прокуратура расследует отравление 11 человек на мероприятии в Джалилабаде

    Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением 11 человек на массовом мероприятии в Джалилабаде.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Сообщается, что в прокуратуре Билясуварского района проводится расследование в связи с фактом обращения в больницу 11 человек с диагнозом пищевое отравление на мероприятии, проведенном 29 сентября в селе Узунтепе Джалилабадского района.

    Отметим, что указанные лица после амбулаторного обследования были отпущены домой.

    Генеральная прокуратура Азербайджана Массовое отравление Джалилабад
    Cəlilabadda mərasimdə 11 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı prokurorluqda araşdırma aparılır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:46

    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Другие страны
    14:41

    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Другие страны
    14:41

    СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах

    Финансы
    14:17
    Фото

    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Индивидуальные
    14:14

    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Другие страны
    14:12

    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Другие страны
    13:59

    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Финансы
    13:57
    Фото

    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"

    АПК
    13:48

    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Другие страны
    Лента новостей