Прокуратура расследует отравление 11 человек на мероприятии в Джалилабаде
Происшествия
- 30 сентября, 2026
- 13:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением 11 человек на массовом мероприятии в Джалилабаде.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что в прокуратуре Билясуварского района проводится расследование в связи с фактом обращения в больницу 11 человек с диагнозом пищевое отравление на мероприятии, проведенном 29 сентября в селе Узунтепе Джалилабадского района.
Отметим, что указанные лица после амбулаторного обследования были отпущены домой.
Последние новости
14:46
Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕСДругие страны
14:41
Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернутьсяДругие страны
14:41
СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводахФинансы
14:17
Фото
Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма АзербайджанаИндивидуальные
14:14
Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетовДругие страны
14:12
Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностьюДругие страны
13:59
Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрдФинансы
13:57
Фото
В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"АПК
13:48