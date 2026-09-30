Прокуратура расследует отравление 11 человек на мероприятии в Джалилабаде

Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением 11 человек на массовом мероприятии в Джалилабаде.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в прокуратуре Билясуварского района проводится расследование в связи с фактом обращения в больницу 11 человек с диагнозом пищевое отравление на мероприятии, проведенном 29 сентября в селе Узунтепе Джалилабадского района.

Отметим, что указанные лица после амбулаторного обследования были отпущены домой.