 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прокуратура распространила официальную информацию в связи со смертью 2-летнего ребенка в клинике Oksigen

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила официальную информацию в связи со смертельным случаем в частной клинике.

    Как сообщает Report, в заявлении прокуратуры говорится, что расследована поступившая в Наримановскую районную прокуратуру информация о смерти жителя Билясуварского района Гасанова Мухаммедали (2014 г.р.) во время хирургической операции в клинике Oksigen 26 октября. 

    В собранных материалах присутствовал факт смерти человека по неосторожности, поэтому в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) УК. 

    Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

    В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi