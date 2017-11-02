Прокуратура приступила к расследованиям, связанным с летальным исходом в результаты укуса пчелы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинскую районную прокуратуру направили материалы, связанные с летальным исходом в Баку в результате укуса пчелы.
Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы минздрава Сафайя Ахмедова.
По ее словам, на данный момент проводится соответствующая экспертиза.
Напомним, что инцидент произошел в поселке Забрат Сабунчинского района. Иманлы Джавида Тельман оглу 1993 г.р. ужалила пчела.
Пострадавшего поместили в Клинический медицинский центр №3, где поставили диагноз - начинающаяся флегмона правой верхней конечности. Дж.Иманлы скончался в отделении реанимации больницы.
По словам сестры покойного, брат не очнулся после наркоза.
Отметим, что в конце декабря у Дж.Иманлы намечалась свадьба.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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