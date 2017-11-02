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    Прокуратура приступила к расследованиям, связанным с летальным исходом в результаты укуса пчелы

    Проводится соответствующая экспертиза

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинскую районную прокуратуру направили материалы, связанные с летальным исходом в Баку в результате укуса пчелы.

    Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы минздрава Сафайя Ахмедова.

    По ее словам, на данный момент проводится соответствующая экспертиза.

    Напомним, что инцидент произошел в поселке Забрат Сабунчинского района. Иманлы Джавида Тельман оглу 1993 г.р. ужалила пчела.

    Пострадавшего поместили в Клинический медицинский центр №3, где поставили диагноз - начинающаяся флегмона правой верхней конечности. Дж.Иманлы скончался в отделении реанимации больницы.

    По словам сестры покойного, брат не очнулся после наркоза.

    Отметим, что в конце декабря у Дж.Иманлы намечалась свадьба. 

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