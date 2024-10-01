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Прокуратура повторно расследовала преступления, совершенные в азербайджанской армии в 1992-2004 годах

Прокуратура повторно расследовала преступления, совершенные в азербайджанской армии в 1992-2004 годах Завершено предварительное расследование более 25 уголовных дел по фактам покушения на убийство, умышленного убийства и других тяжких преступлений, совершенных в азербайджанской армии в 1992-2004 годах.
Происшествия
1 октября 2024 г. 10:15
Прокуратура повторно расследовала преступления, совершенные в азербайджанской армии в 1992-2004 годах

Завершено предварительное расследование более 25 уголовных дел по фактам покушения на убийство, умышленного убийства и других тяжких преступлений, совершенных в азербайджанской армии в 1992-2004 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье военного прокурора Азербайджана Ханлара Велиева, опубликованной в газете "Республика".

Он отмечает, что производство по ряду уголовных дел, совершенных в предыдущие годы, было возобновлено в 2005 году, поскольку проведенные ранее расследования не были завершены в силу различных причин.

В статье говорится, что благодаря грамотно выстроенной методике и тактике расследования, следственным действиям, профессионализму следователей, было завершено предварительное расследование по 25 уголовным делам, разоблачены лица, совершившие преступления, дана правовая оценка их действиям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda 1992-2004-cü illərdə törədilmiş cinayətlər yenidən araşdırılıb, bəzi şəxslər ifşa olunub

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