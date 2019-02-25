Прокуратура подала протест на приговор в отношении обокравшей мать генерала ГТК

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Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Верховном суде началось судебное заседание по апелляционному протесту на оправдательный приговор в отношении обвиняемой в совершении кражи Садагат Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Хафиза Насибова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Очередное заседание суда назначено на 3 апреля.

Отметим, что С.Мамедова обвиняется в краже драгоценностей на общую сумму 160 тысяч манатов из дома Беюкханым Акперовой.

Обвиняемая С.Мамедова работала в доме женщины прислугой. Вскоре после инцидента потерпевшая скончалась.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям С.Мамедова была оправдана по статье 177.3.2 УК АР. По приговору, С.Мамедовой не было назначено наказание из-за истечения срока по статьям 326.1 и 326.2 (похищение или уничтожение официальных документов, штампов, печатей). Согласно решению Бакинского апелляционного суда, апелляционный протест прокуратуры был отклонен, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Напомним, что владелица дома, из которого была совершена кража, Б.Акперова была матерью генерал-майора Государственного таможенного комитета Гамбая Алиева.