В Баку оправдана обвиняемая в совершении кражи из дома матери генерала

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садагет Мамедовой, обвиняемой в совершении кражи.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор.

По решению суда С. Мамедова оправдана по статье 177 (кража) Уголовного кодекса. Согласно приговору, из-за того что срок статей 326.1 и 326.2 (повреждение и сокрытие официальных документов) истек, С. Мамедовой не было назначено наказание.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель потребовал приговорить С. Мамедову к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что С. Мамедова обвинялась в краже золотых украшений из квартиры Беюкханым Акберовой на сумму около 160 тыс. манатов. После происшествия потерпевшая скончалась. Обвиняемая работала в ее доме горничной.

Через несколько дней после инцидента С. Мамедова была задержана в качестве подозреваемого лица, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Затем решением суда избранная в ее отношении мера пресечения в виде ареста была заменена домашним арестом.

С. Мамедова обвинялась по статье 177 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, что владелица дома, в котором произошло ограбление, покойная Б. Акберова - мать генерала Государственного таможенного комитета Гамбая Алиева.