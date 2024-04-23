Прокуратура Евлаха начала расследование по делу о хищении в крупном размере в местном детском саду

Прокуратура Евлахского района расследует факты хищения и растраты в крупных размерах в детском саду села Гарамаммедли.

Прокуратура Евлахского района расследует факты хищения и растраты в крупных размерах в детском саду села Гарамаммедли.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Евлахского района.

Согласно информации, прокуратура провела расследование на основе обращения гражданина касательно правонарушений в детском саду села Гарамаммедли.

По итогам расследования были выявлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате государственного имущества в дошкольном образовательном учреждении в период с 2020 по 2024 годы.

В частности, были выписаны заработные платы работникам, оформленным на должности, которые не предусмотрены в штате детского сада. Также были выявлены случаи списания продовольственных товаров и другие формы хищения и растраты государственного имущества в крупных размерах.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение или растрата с использованием служебного положения и причинением значительного ущерба) УК АР, расследование дела продолжается.