    Прокуратура Азербайджана арестовала активы на 44 млн манатов с начала года

    Происшествия
    • 01 октября, 2025
    • 10:11
    Прокуратура Азербайджана арестовала активы на 44 млн манатов с начала года

    В текущем году органы прокуратуры наложили арест на имущество фигурантов уголовных дел общей стоимостью свыше 44 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального прокурора Камрана Алиева в газете "Азербайджан".

    Генпрокурор подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовных дел, расследование которых полностью завершено.

    Всего за тот же период по данной категории уголовных дел удалось добиться возмещения материального ущерба в размере 22 млн 860 тыс. манатов.

    Дополнительно в государственный бюджет поступило 4 илн 411 тыс. манатов от лиц, которые были освобождены от уголовной ответственности.

