Прокуратура Азербайджана арестовала активы на 44 млн манатов с начала года
Происшествия
01 октября, 2025
10:11
В текущем году органы прокуратуры наложили арест на имущество фигурантов уголовных дел общей стоимостью свыше 44 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального прокурора Камрана Алиева в газете "Азербайджан".
Генпрокурор подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовных дел, расследование которых полностью завершено.
Всего за тот же период по данной категории уголовных дел удалось добиться возмещения материального ущерба в размере 22 млн 860 тыс. манатов.
Дополнительно в государственный бюджет поступило 4 илн 411 тыс. манатов от лиц, которые были освобождены от уголовной ответственности.
