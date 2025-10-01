Прокуратура Азербайджана арестовала активы на 44 млн манатов с начала года

В текущем году органы прокуратуры наложили арест на имущество фигурантов уголовных дел общей стоимостью свыше 44 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального прокурора Камрана Алиева в газете "Азербайджан".

Генпрокурор подчеркнул, что речь идет о фигурантах уголовных дел, расследование которых полностью завершено.

Всего за тот же период по данной категории уголовных дел удалось добиться возмещения материального ущерба в размере 22 млн 860 тыс. манатов.

Дополнительно в государственный бюджет поступило 4 илн 411 тыс. манатов от лиц, которые были освобождены от уголовной ответственности.