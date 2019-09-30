Произведено новое назначение в органах внутренних дел Азербайджана

Произведено новое назначение в органах внутренних дел Азербайджана

30 сентября, 2019 09:39

https://report.az/storage/news/4ddf996b0e6c7a020fb1e79bd1c0bb2b/39443827-e69f-4929-a53e-384629fd654e_292.jpg Произведено новое назначение в органах внутренних дел Азербайджана. Как стало известно Report, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, майор полиции Гурбан Ахмедов назначен начальником Гусарского отделения государственной дорожной полиции отдела полиции Гусарского района. Начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев подтвердил Report данный факт.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.