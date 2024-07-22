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Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось и в Азербайджане

Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось и в Азербайджане На востоке Грузии произошло третье землетрясение за последнюю неделю.
Происшествия
22 июля 2024 г. 13:00
Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось и в Азербайджане

В результате землетрясения в Грузии, ощущавшегося и в приграничных районах Азербайджана, информации о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Напомним, в Грузии сегодня было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки также ощущались в приграничных районах Азербайджана, в Агстафинском, Товузском, Балакянском, Загатальском, Гянджинском, Гедабекском и других районах силой 4-3 балла.

12:36

На востоке Грузии произошло третье землетрясение за последнюю неделю.

Как сообщает грузинское бюро Report, в 12:08 по местному времени были зафиксированы подземные толчки силой 4,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 9 км западнее города Дедоплисцкаро на глубине 18 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Произошедшее в Грузии землетрясение также ощущалось в Азербайджане. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно данным Бюро по изучению землетрясений, подземные толчки также ощущались в приграничных районах Азербайджана - Агстафинском, Товузском, Балакянском, Загатальском, Гянджинском, Гедабекском и других районах силой 4-3 балла.

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Версия на английском языке 4.7 magnitude earthquake shakes Georgia
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