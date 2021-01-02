Землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

Землетрясение, произошедшее утром на территории Республики Дагестан Российской Федерации, ощущалось и в северном регионе Азербайджана.



Как сообщает северное бюро Report, хотя подземные толчки и ощущались в Губинском и Гусарском районах страны, однако каких-либо разрушений не зафиксировано.



Эпицентр землетрясения силой 5,1 балла располагался в 7 км к юго-западу от дагестанского села Геджух. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.



О разрушениях не сообщается.