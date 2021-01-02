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Землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане

Землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Происшествия
2 января 2021 г. 10:52
Землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане
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Землетрясение, произошедшее утром на территории Республики Дагестан Российской Федерации, ощущалось и в северном регионе Азербайджана.

Как сообщает северное бюро Report, хотя подземные толчки и ощущались в Губинском и Гусарском районах страны, однако каких-либо разрушений не зафиксировано.

Эпицентр землетрясения силой 5,1 балла располагался в 7 км к юго-западу от дагестанского села Геджух. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda baş verən zəlzələ Qusarda hiss olunub

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