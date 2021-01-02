Землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане

Землетрясение, произошедшее утром на территории Республики Дагестан Российской Федерации, ощущалось и в северном регионе Азербайджана.
Как сообщает северное бюро Report, хотя подземные толчки и ощущались в Губинском и Гусарском районах страны, однако каких-либо разрушений не зафиксировано.
Эпицентр землетрясения силой 5,1 балла располагался в 7 км к юго-западу от дагестанского села Геджух. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О разрушениях не сообщается.
Землетрясение в Дагестане ощущалось в АзербайджанеЗемлетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров
Происшествия
2 января 2021 г. 10:52
https://static.report.az/photo/b45df028-45b7-48a0-b5ed-1d4afd771de2.jpg
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Землетрясение, произошедшее утром на территории Республики Дагестан Российской Федерации, ощущалось и в северном регионе Азербайджана.
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