Проходит церемония прощания с погибшим в Кельбаджаре заместителем представителя главы ИВ

Проводится церемония прощания с погибшим вместе с представителями СМИ в результате подрыва на мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района заместителем представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территор

Проводится церемония прощания с погибшим вместе с представителями СМИ в результате подрыва на мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района заместителем представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Арифом Алиевым 1983 г.р.

Как сообщает западный центр Report, церемония прощания проходит в селе Хасибах Гейгельского района.

На церемонии прощания присутствуют члены семьи шехида, родственники, официальные лица и представители общественности.

После церемонии прощания А.Алиева похоронят в Аллее шехидов Гейгельского района.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.