Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном центре гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого ближе к вечеру временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-19, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

7 июня на пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого к вечеру усилится. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер, который ближе к вечеру усилится. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

С дневных часов 7 июня начиная с западных районов Азербайджана, на некоторых территориях местами будут грозы, осадки.

На отдельных территориях осадки могут перейти в ливень. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать характерный для сезона температурный режим и северный ветер, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.