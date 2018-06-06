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    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном центре гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. 

    Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого ближе к вечеру временами усилится. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-19, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 28-30 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

    7 июня на пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого к вечеру усилится. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

    На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер, который ближе к вечеру усилится. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

    С дневных часов 7 июня начиная с западных районов Азербайджана, на некоторых территориях местами будут грозы, осадки. 

    На отдельных территориях осадки могут перейти в ливень. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать характерный для сезона температурный режим и северный ветер, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей. 

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