Продолжен процесс по делу МСВТ: "Поручения получал от руководства министерства"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное слушание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедов и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, до начала процесса под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат Видади Зейналова Эльхан Сулейманов напал на журналистов. Он назвал безнравственными журналистов, распространивших обвинительный акт в прессе. Адвоката отстранили работники суда.

На процессе было установлено, что директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов заключил контракт с новым адвокатом.

Судья заявил, что Эмин Мамедов заключил контракт с Туралом Сулеймановым. Судья разрешил этому адвокату участвовать в процессе.

Государственный обвинитель Фарид Нагиев вначале зачитал обвинительный акт бывшему гендиректору ООО AzİnTelekom Джалилу Джафарову. Дж. Джафаров, обвиняемый в присвоении 1,5 млн манатов, не признал себя виновным по объявленному обвинительному акту.

Затем прокурор зачитал обвинение главному бухгалтеру ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахрабу Гумбетову, который обвиняется в присвоении 600 тыс манатов. Он также не признал себя виновным по обвинительному приговору.

Гособвинитель объявил обвинение бывшему гендиректору ООО "Азерпочт" Гамбару Бейбалаеву, который обвиняется в присвоении 2 млн манатов.

Бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, обвиняемый в присвоении 10 млн. манатов, дал показания в суде. Он отметил, что 20 процентов средств, собранных за проделанные работы, остались в объединении, а 80 процентов перечислены в министерство: "4 из этих 20 процентов направлялись в пакеты, 6 процентов оставались в узлах". В связи с этим показания дал экс-министр Али Аббасов.

По словам Б.Гусейнова, поручения по перечислению средств получал от руководства министерства.

Он выразил готовность выплатить нанесенный ущерб.

Бейтулла Гусейнов добавил, что за свой личный бюджет провел бесплатно телефонные линии семьям шехидов, участникам карабахской войны.

После этого Б.Гусейнов ответил на вопросы гособвинителя.

Он отметил, что ежемесячно выплачивал деньги министерству: "Не хочу называть имена, но каждый месяц мы платили 200 тыс манатов. По подсчетам следствия 10 млн манатов, однако эта сумма составляет 22 млн манатов.".

Очередное заседание суда назначено на 30 ноября.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн. манатов. Согласно обвинительному акту, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, бывший директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов - 7 млн. 700 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Aztelekom Октай Рустамов - 250 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраб Гумбетов - 600 тыс. манатов, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев - 2 млн. манатов, бывший гендиректор ООО Aztelekom Джалил Джафаров - 1,5 млн манатов, директор ООО Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев - 204 тыс. манатов, бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов - 8 млн. манатов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов - 10 млн. манатов, а начальник управления "Оптические устройства" МСВТ Намазали Мамедов - в присвоении 4 млн. манатов.

В.Зейналов, Б.Гусейнов, А.Мустафаев, Э.Мамедов, О.Рустамов, Н.Мамедов, С.Гумбетов, Г.Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б.Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.