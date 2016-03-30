Генпрокуратура: Продолжается следствие в отношении обвиняемого в мошенничестве экс-руководителя аппарата

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследовано обращение, поступившее из Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, в связи с тем, что, бывший руководитель аппарата комитета обманул граждан, и под предлогом устроить их на работу, получил у них крупную сумму денег.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что в 2012 году бывший руководитель аппарата вышеуказанного комитета Сафар Иманов, злоупотребив должностными полномочиями, под предлогом устроить на ответственную должность заполучил у гражданина Эйнура Керимова 170 тыс. долларов США. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.