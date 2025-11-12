Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Продолжаются работы по тушению пожара на армяно-азербайджанской границе

    Происшествия
    • 12 ноября, 2025
    • 20:35
    Продолжаются работы по тушению пожара на армяно-азербайджанской границе

    Сотрудники Гедабейской пожарной части Госслужбы пожарной охраны МЧС продолжают тушение пожара на приграничных с Арменией территориях (нейтральная территория - ред.).

    Как сообщает западное бюро Report, лесной пожар, который продолжается 4 дня, был зафиксирован в селах Исалы, Дордлер и Мормор Гедабейского района.

    На место происшествия из-за сложности рельефа невозможно привлечь специальную технику. Несмотря на то, что периодически усиливающийся ветер затрудняет тушение пожара, меры по его локализации продолжаются.

