Продолжаются работы по тушению пожара на армяно-азербайджанской границе
Происшествия
- 12 ноября, 2025
- 20:35
Сотрудники Гедабейской пожарной части Госслужбы пожарной охраны МЧС продолжают тушение пожара на приграничных с Арменией территориях (нейтральная территория - ред.).
Как сообщает западное бюро Report, лесной пожар, который продолжается 4 дня, был зафиксирован в селах Исалы, Дордлер и Мормор Гедабейского района.
На место происшествия из-за сложности рельефа невозможно привлечь специальную технику. Несмотря на то, что периодически усиливающийся ветер затрудняет тушение пожара, меры по его локализации продолжаются.
Последние новости
20:52
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом ГрузииВ регионе
20:50
Фото
Азербайджанская каратистка стала победительницей ИсламиадыИндивидуальные
20:44
США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих ракетный потенциал ИранаДругие страны
20:41
В Египте состоится международная конференция по восстановлению ГазыВ мире
20:35
Продолжаются работы по тушению пожара на армяно-азербайджанской границеПроисшествия
20:20
МИД Украины: Мирные переговоры с Россией приостановленыДругие страны
20:08
В Нахчыване будет восстановлен мавзолей Гусейна ДжавидаKультурная политика
19:55
Фото
Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношенияВнешняя политика
19:50