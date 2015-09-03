Продлен срок ареста и следствия по делу о сгоревшем в Баку здании

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Продлен срок ареста и следствия по делу о пожаре в многоэтажном здании на территории Бинагадинского района города Баку, ставшего причиной тяжелых последствий. Как сообщает Report, решением суда мера пресечения в виде ареста в их отношении продлена еще на 4 месяца.

Отметим, что в связи с пожаром в многоэтажном здании с тяжелыми последствиями, который произошел 19 мая на территории Бинагадинского района, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников Генпрокуратуры, министерства внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Были проведены необходимые и неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрошены пострадавшие и свидетели.

К ответственности были привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован в облицовке здания, Угур Баширов, заместитель председателя ООО "Global Construction" Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 году работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка № 72 Низами Оруджев, так как имеется достаточно оснований того, что они не воспользовались своими должностными полномочиями в случае, когда этого требовали служебные интересы, и тем самым нанесли крупный ущерб правам и охраняемых законом интересам граждан и государства. Им предъявлены обвинения по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) уголовного кодекса и в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.