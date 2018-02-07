Продлен срок ареста таксиста и женщины, обвиняемых в оказании помощи в побеге "Годже"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста, избранного в отношении таксиста Магомеда Гаджиева и Гюнай Атакишиевой, задержанных по обвинению в оказании помощи в побеге на территории Агстафинского района из-под ареста заключенного Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой было принято решение.

Суд удовлетворил представление следственного органа.

Срок ареста обоих лиц продлен на три месяца.

Напомним, что таксист М.Гаджиев и Г.Атакишиева обвиняются в оказании заключенному Этибару Мамедову помощи в побеге. Оба арестованы на территории Агстафинского района, а Э.Мамедову удалось бежать.

В отношении М.Гаджиева и Г.Атакишиевой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Оба лица обвиняются по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы или заключения, либо из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК.

Отметим, что Али Агами и другой заключенный - Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября прошлого года. Утром следующего дня на станции Баладжары Э.Мамедов и А.Агами совершили побег. Через некоторое время А.Агами был арестован в Ширване. Э.Мамедов был убит в ходе операции.

По уголовному делу певица Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица. Решением Насиминского районного суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.