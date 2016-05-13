Продлен срок ареста бывшей помощницы Ильхамы Гулиевой

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении Мехрибан Гусейновой - бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой.

Об этом Report сообщил адвокат М. Гусейновой Васиф Мирзоев.

По словам адвоката, суд удовлетворил иск и продлил срок ареста М. Гусейновой на 3 месяца.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой - Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.