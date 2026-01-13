Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Продлен срок ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 18:29
    Продлен срок ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде

    В рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности, срок меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде продлен.

    Как сообщает Report, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.

    Суд удовлетворил представление, и срок ареста Аднана Ахмедзаде был продлен.

    Отметим, что Аднан Ахмедзаде был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в сентябре прошлого года. Он обвиняется в подрыве экономической безопасности и присвоении в особо крупном размере.

    Аднан Ахмедзаде СГБ срок ареста Сабаильский районный суд
    İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb

