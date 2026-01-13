Продлен срок ареста бизнесмена Аднана Ахмедзаде
13 января, 2026
- 18:29
В рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности, срок меры пресечения в виде ареста в отношении бизнесмена Аднана Ахмедзаде продлен.
Как сообщает Report, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.
Суд удовлетворил представление, и срок ареста Аднана Ахмедзаде был продлен.
Отметим, что Аднан Ахмедзаде был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в сентябре прошлого года. Он обвиняется в подрыве экономической безопасности и присвоении в особо крупном размере.
