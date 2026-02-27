В Азербайджане планируется создание "Фонда фондов"
ИКТ
- 27 февраля, 2026
- 14:22
В Азербайджане предусматривается создание совместного "Фонда фондов" (fund of funds, FoF), объединяющего местные и международные фонды венчурного капитала.
Как сообщает Report, это отражено в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня Президентом Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, создаваемая структура будет осуществлять инвестиции в экосистему стартапов.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом деятельности, будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
Последние новости
15:07
В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центраИКТ
15:02
В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщиныПроисшествия
14:53
3 марта ожидается "Кровавая Луна"Наука и образование
14:47
Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в годЭнергетика
14:43
Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войныДругие страны
14:39
В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибшийПроисшествия
14:38
Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с ПакистаномДругие страны
14:33
Фото
Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартирКарабах
14:32