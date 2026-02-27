В Азербайджане планируется создание "Фонда фондов"

В Азербайджане предусматривается создание совместного "Фонда фондов" (fund of funds, FoF), объединяющего местные и международные фонды венчурного капитала.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня Президентом Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, создаваемая структура будет осуществлять инвестиции в экосистему стартапов.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом деятельности, будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.