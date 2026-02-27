Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Азербайджане планируется создание "Фонда фондов"

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 14:22
    В Азербайджане планируется создание Фонда фондов

    В Азербайджане предусматривается создание совместного "Фонда фондов" (fund of funds, FoF), объединяющего местные и международные фонды венчурного капитала.

    Как сообщает Report, это отражено в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня Президентом Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, создаваемая структура будет осуществлять инвестиции в экосистему стартапов.

    Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом деятельности, будет обеспечиваться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

