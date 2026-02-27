Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане все госуслуги будут оказываться через Mygov и Mygov Biznes

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 14:17
    В Азербайджане все госуслуги будут оказываться через Mygov и Mygov Biznes

    В Азербайджане предусматривается переход к проактивным государственным услугам и оказание всех государственных услуг посредством платформ Mygov и Mygov Biznes (портал и мобильные приложения).

    Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы".

    Кроме того, документ предусматривает внедрение модели "единого управления данными", формирование правового регулирования в сфере венчурного финансирования и краудфандинга, упрощение условий резидентства в технопарках и поддержку локальных инновационных продуктов в системе государственных закупок, внедрение визового режима "цифрового путешественника" для привлечения глобальных талантов, либерализацию миграционных процедур, повышение квалификации кадров в сферах ИКТ, искусственного интеллекта и информационной безопасности, полную миграцию государственных информационных ресурсов и систем в "Правительственное облако", цифровизацию финансовых услуг, а также комплексное обновление нормативно-правовой базы в областях электронной коммерции и информационной безопасности.

    В документе особый акцент сделан на расширении взаимодействия государственного и частного секторов для ускоренного внедрения современных технологий, усилении академических и научных исследований, а также системной поддержке стартап-экосистемы и инновационной среды.

    Ожидается, что последовательная реализация Плана обеспечит существенное укрепление позиций Азербайджана в международных рейтингах, рост доли сектора ИКТ в структуре ненефтегазового ВВП в течение последующих десяти лет, увеличение объемов ежегодного экспорта цифровых продуктов и услуг, доведение доли проактивных государственных услуг до 50 процентов и ускорение перехода страны к инновационной и конкурентоспособной модели экономики.

    План действий по ускорению цифрового развития платформа MyGov Платформа Mygov Biznes госуслуги Единое управление данными
    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    Последние новости

    15:07

    В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

    ИКТ
    15:02

    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

    Происшествия
    14:53

    3 марта ожидается "Кровавая Луна"

    Наука и образование
    14:47

    Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год

    Энергетика
    14:43

    Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войны

    Другие страны
    14:39

    В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибший

    Происшествия
    14:38

    Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с Пакистаном

    Другие страны
    14:33
    Фото

    Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартир

    Карабах
    14:32

    Переход к "безбумажному правительству" в Азербайджане завершится в июле 2028 года

    ИКТ
    Лента новостей