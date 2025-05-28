Пострадавшего при взрыве в Лянкяране везут в Ожоговый центр в Баку - ОБНОВЛЕНО

13:04

Пострадавший при взрыве в магазине в Лянкяране Махир Джабраилов отправлен в Баку из отделения скорой помощи районной больницы, куда его доставили сразу после инцидента.

Об этом южному бюро Report сообщили в районной больнице.

Сообщается, что мужчина, получивший термические ожоги первой и второй степени, будет помещен в Ожоговом центре в Баку.

13:16

В селе Шову Лянкяранского района произошел взрыв в магазине.

Как сообщает южное бюро Report, по предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Пришедший на работу продавец Махир Джабраилов, войдя в магазин, включил свет, в этот момент произошел взрыв. В результате Джабраилов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавший доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу и помещен в реанимацию.

По факту ведется расследование.