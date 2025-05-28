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Пострадавшего при взрыве в Лянкяране везут в Ожоговый центр в Баку - ОБНОВЛЕНО

Пострадавшего при взрыве в Лянкяране везут в Ожоговый центр в Баку - ОБНОВЛЕНО 13:04
Происшествия
28 мая 2025 г. 14:07
Пострадавшего при взрыве в Лянкяране везут в Ожоговый центр в Баку - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший при взрыве в магазине в Лянкяране Махир Джабраилов отправлен в Баку из отделения скорой помощи районной больницы, куда его доставили сразу после инцидента.

Об этом южному бюро Report сообщили в районной больнице.

Сообщается, что мужчина, получивший термические ожоги первой и второй степени, будет помещен в Ожоговом центре в Баку.

13:16

В селе Шову Лянкяранского района произошел взрыв в магазине.

Как сообщает южное бюро Report, по предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Пришедший на работу продавец Махир Джабраилов, войдя в магазин, включил свет, в этот момент произошел взрыв. В результате Джабраилов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавший доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу и помещен в реанимацию.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda marketdə baş verən partlayışda yanıq xəsarətləri alan satıcı Bakıya göndərilib - YENİLƏNİB

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