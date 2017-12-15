Проблема пешеходного перехода в Ясамале: Жители каждый день лицом к лицу со смертью

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Отсутствие пешеходного перехода на магистральной дороге на территории Ясамальского района Баку, близ жилого массива "Ганлы Гёль" вызвало серьезное недовольство жителей.

Как сообщает Report, на территории массива часто происходят ДТП, приводящие к гибели и ранению пешеходов.

В настоящее время в жилом массиве "Ганлы Гёль" проживает около 2000 человек, и для прокладки на территории пешеходного перехода было сделано обращение в соответствующие структуры.

Вчера жители после того, как автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку, в знак протеста собрались в одном месте. На место происшествия были привлечены сотрудники Пост-патрульной службы Ясамальского районного управления полиции и жители были отдалены от обочины дороги. Они для предотвращения подобных случаев потребовали установить пешеходный переход.

Как сообщили Report жители, в один день на этой территории автомобиль сбил двух пешеходов: "Так, утром автомобиль сбил одного рабочего, он был помещен в больницу. Другого пешехода - 15-летнюю девочку автомобиль сбил насмерть. Мы неоднократно обращались в соответствующие структуры для установки на территории пешеходного перехода или для снижения скорости. Что нам делать? Здесь есть знак остановки автобуса, то есть мы используем это место как остановку. С другой стороны, сошедший с автобуса должен перейти на противоположную сторону дороги. Автобусов, которые бы ехали внутрь жилого массива нет. Наша просьба не учитывается".