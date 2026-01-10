Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Привлечены к ответственности лица, незаконно перевозившие песок и гравий из реки в Балакяне

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 09:23
    Привлечены к ответственности лица, незаконно перевозившие песок и гравий из реки в Балакяне

    Сотрудники Балакянского районного управления полиции приняли меры против незаконного использования недр, включая незаконную транспортировку песка и гравия.

    Об этом сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

    В ходе мероприятий было выявлено 3 человека, осуществлявших незаконную перевозку и продажу песка и гравия в реке Балакенчай. С ними была проведена профилактическая беседа, и в отношении них был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, который был направлен в соответствующий государственный орган.

    Балакянский район
    Balakəndə çaydan qanunsuz qum-çınqıl daşıyanlar məsuliyyətə cəlb olunub

    Последние новости

    10:07

    В Агдаше автомобиль сбил насмерть 60-летнего мужчину

    Происшествия
    10:01

    В Тертере мать и сын отравились угарным газом

    Происшествия
    10:00

    В Иране ночью продолжились массовые протесты

    В регионе
    09:59

    В Бишкеке женщину обманули на $50 тысяч, пообещав квартиру

    В регионе
    09:54

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.01.2026)

    Финансы
    09:51

    Владанка Андреева займет пост резидента-координатора ООН в Камбодже

    Внешняя политика
    09:38

    Рубио выразил поддержку народу Ирана

    Другие страны
    09:23

    Привлечены к ответственности лица, незаконно перевозившие песок и гравий из реки в Балакяне

    Происшествия
    09:18

    В Карсе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 9 человек

    В регионе
    Лента новостей