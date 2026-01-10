Привлечены к ответственности лица, незаконно перевозившие песок и гравий из реки в Балакяне

Сотрудники Балакянского районного управления полиции приняли меры против незаконного использования недр, включая незаконную транспортировку песка и гравия.

Об этом сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятий было выявлено 3 человека, осуществлявших незаконную перевозку и продажу песка и гравия в реке Балакенчай. С ними была проведена профилактическая беседа, и в отношении них был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, который был направлен в соответствующий государственный орган.