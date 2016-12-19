Принято решение о расширении зоны поисков пропавших нефтяников

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Поисково-спасательного штаба.

К интенсивным поисково-спасательным операциям, которые охватывают территорию длиной 100 км и шириной 72 км, привлечены 44 кораблей и плавающих средств, 6 вертолетов, а также более 700 единиц живой силы.

В настоящее время с учетом погодных условий, скорости и направления ветра и подводного и надводного течения, принято решение о расширении зоны поисков и в связи с этим штаб ведет постоянный обмен информацией со всеми кораблями, в том числе, плавающими под иностранными флагами, а также Национальными центрами управления движением кораблей прикаспийских стран.

В то же время, живые силы МЧС и ГПС ведут поиски на прибрежных территориях.