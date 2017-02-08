Принадлежащий ООО "Эксплуатация автомобильных дорог" автомобиль потерпел аварию, ранены 4 человека

Двое раненых - дети

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на территории поселка Бина.

Так, столкнулись управляемый жителем Баку Тогрулом Амировым 1985 г.р. автомобиль марки "Merсedes" и автомобиль марки "Ford", за рулем которого находился Арастун Бабаев 1967 г.р.

В результате ДТП были ранены Афияддин Исмаилов 1962 г.р., водитель Т.Амиров и находившие в автомобиле его дети Фидан 2008 г.р. и Лала 2011 г.р.

Они госпитализированы. Состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное.

Отметим, что управляемый А.Бабаевым автомобиль марки "Ford" принадлежит действующему при ОАО "Азеравтойол" ("Azəravtoyol") ООО "Эксплуатация автомобильных дорог" ("Avtomobil Yollarının İstismarı").