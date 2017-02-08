Принадлежащий ООО "Эксплуатация автомобильных дорог" автомобиль потерпел аварию, ранены 4 человека

Двое раненых - дети
Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована на территории поселка Бина.
Так, столкнулись управляемый жителем Баку Тогрулом Амировым 1985 г.р. автомобиль марки "Merсedes" и автомобиль марки "Ford", за рулем которого находился Арастун Бабаев 1967 г.р.
В результате ДТП были ранены Афияддин Исмаилов 1962 г.р., водитель Т.Амиров и находившие в автомобиле его дети Фидан 2008 г.р. и Лала 2011 г.р.
Они госпитализированы. Состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное.
Отметим, что управляемый А.Бабаевым автомобиль марки "Ford" принадлежит действующему при ОАО "Азеравтойол" ("Azəravtoyol") ООО "Эксплуатация автомобильных дорог" ("Avtomobil Yollarının İstismarı").
News DepartmentАвтор новости
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