Приехавший на отдых из России азербайджанец скончался в Лянкяране

Скончался мужчина, приехавший на отдых из Российской Федерации в Азербайджан.
Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел в Лянкяране на берегу Каспийского моря.
Проживающий в Российской Федерации Намик Иман оглу Гусейнов (1964 г.р.) отдыхал с друзьями на море. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья доставили его в Лянкяранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Н.Гусейнова не удалось.
Причины смерти расследуются.
По факту проводится расследование.