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Приехавший на отдых из России азербайджанец скончался в Лянкяране

Приехавший на отдых из России азербайджанец скончался в Лянкяране Скончался мужчина, приехавший на отдых из Российской Федерации в Азербайджан.
Происшествия
9 августа 2021 г. 19:35
Приехавший на отдых из России азербайджанец скончался в Лянкяране

Скончался мужчина, приехавший на отдых из Российской Федерации в Азербайджан.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел в Лянкяране на берегу Каспийского моря.

Проживающий в Российской Федерации Намик Иман оглу Гусейнов (1964 г.р.) отдыхал с друзьями на море. Внезапно мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья доставили его в Лянкяранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Н.Гусейнова не удалось.

Причины смерти расследуются.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan istirahətə gələn azərbaycanlı ölüb

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